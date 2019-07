Trattativa difficile, ma non ancora definitivamente chiusa: la Sampdoria alla ricerca di un esterno offensivo ha puntato Mahmoud Hassan, noto come Trezeguet, giocatore di proprietà del Kasimpasa e corteggiato da parecchie società. Il problema per i blucerchiati è quello di essersi mossi in ritardo rispetto ad altre compagini, in particolare il Galatasaray e l'Aston Villa, che ieri in serata sembrava ormai ad un passo dall'assicurarsi il cartellino dell'egiziano.



La Sampdoria starebbe provando ad ingolosire il calciatore offrendo un ingaggio molto elevato, addirittura vicino ai 2 milioni di euro a stagione. Secondo Il Secolo XIX il prezzo sarà la discriminante fondamentale: il Kasimpasa chiede 15 milioni di euro, l'Aston Villa rimane in vantaggio ma la trattativa sarebbe ancora in piedi.