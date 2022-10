L'idea di Dejan Stankovic di un ritiro per la Sampdoria durante la sosta per il Mondiale, lontano dall'Italia, è piaciuta al CdA blucerchiato, che ha deciso di accontentare le richieste dell'allenatore. Il Consiglio ha dato il via libera alla spesa per un mini ritiro, che si svolgerà in Turchia. La Samp giocherà il 12 novembre con il Lecce, da lì in poi riposo fino al 28 novembre e ripresa degli allenamenti il 29 novembre.



Dal 29 sino al 7 dicembre, il Doria lavorerà a Bogliasco poi, fa sapere Il Secolo XIX, i blucerchiati partiranno alla volta di Belek, in Turchia, dove resteranno sino all'antivigilia di Natale. Si tratta di una località della Riviera dove Stankovic ha portato in passato la Stella Rossa durante la sosta invernale.