Mercato chiuso, almeno in entrata, per quanto riguarda la Sampdoria? Non sembrerebbe proprio, almeno stando alle dichiarazioni del dirigente blucerchiato Walter Sabatini. Il responsabile dell'area tecnica doriana è stato intercettato poco fa dai microfoni di Numero Diez, svelando un retroscena 'last minute': "Mercato chiuso? Sì, in uscita. In entrata stiamo trattando ancora sottotraccia un giovane… Un mister X. Almeno questo ti posso dire fino ad adesso. Ci lavoriamo in giornata, in serata potrebbe uscire il nome".



Regini invece andrà alla Spal: "Si, ve lo posso dire, è ufficiale. Le parti sono in accordo su tutto, c’è in questo momento il cosiddetto scambio di documenti, ma le intenzioni ci sono tutte". Nel frattempo, l'Heerenveen continua a nutrire alcune fioche speranze di un trasferimento di Morten Thorsby a Genova già a gennaio. La Samp si è assicurata il giocatore da svincolato per giugno, ma il club olandese - che lo ha messo fuori rosa - spera che i blucerchiati anticipino l'operazione a gennaio, in modo tale da monetizzare parzialmente dal trasferimento. "Ho ancora buone speranze che Thorsby lasci l’Heerenveen prima dell’1 febbraio" ha detto il direttore sportivo del club Gerry Hamstra a Omrop Fryslân. "È necessario che tutte e tre le parti siano d’accordo - conclude il dirigente - ma potrebbe andare bene".