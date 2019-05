La Sampdoria ha le idee chiare per quanto riguarda il calciomercato in difesa: se dovesse partire Bartosz Bereszynski, che già da tempo annuncia di essere pronto ad una nuova avventura, il club blucerchiato dovrà sostituire il terzino destro e ha individuato da tempo il rimpiazzo giusto. Già a gennaio gli uomini mercato doriani avevano seguito il laterale del Chievo Verona Fabio Depaoli, e ora sarebbero già tornati alla carica.



Ieri secondo Sky Sport il direttore sportivo della Samp Carlo Osti avrebbe pranzato con il presidente dei gialloblù Luca Campedelli. L'obiettivo del dirigente doriano è ovviamente quello di anticipare la concorrenza, e avrebbe già imbastito una trattativa per il terzino classe 1997 cresciuto nelle giovanili clivensi, e già arrivato al terzo campionato in Serie A.