Dopo le operazioni Dragusin e Ihattaren, circolano altre voci che vedono la Sampdoria interessata ad un altro giocatore di proprietà della Juventus. Questa volta, nel mirino blucerchiato, sarebbe finito il giovane attaccante Kaio Jorge, già da qualche giorno accostato al club di Corte Lambruschini.



Stando a La Gazzetta dello Sport la palla adesso passerà ai bianconeri. Allegri e la Juve nelle prossime settimane seguiranno con attenzione il brasiliano, e valuteranno insieme la strategia migliore da intraprendere. Le strade sono due: o conferma nella rosa, o cessione in prestito a gennaio per dargli continuità. In caso Kaio Jorge dovesse essere messo sul mercato, a seguirlo sarebbero, oltre alla Samp, anche Sassuolo e Cagliari.