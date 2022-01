Il centrocampista dell'Inter Stefano Sensi è pronto a dire sì alla Sampdoria. Uno degli ultimi ostacoli, per il trasferimento in blucerchiato del regista, era rappresentato dalle rassicurazioni che il giocatore e la società nerazzurra pretendevano da Corte Lambruschini.



Ieri il calciatore ha sentito telefonicamente Marco Giampaolo, che gli ha spiegato la sua idea e secondo Il Secolo XIX sembrerebbe aver convinto il regista. Oggi invece ci sarà l'incontro decisivo tra Inter e Samp, con il club milanese che chiederà garanzie ai blucerchiati in merito all'impiego del calciatore classe 1995. La richiesta interista, ovviamente, è quella che Sensi giochi il più possibile. Verranno a breve limati gli ultimi dettagli, relativi alla formula di trasferimento, comunque un prestito.



Il ragazzo avrebbe anche già scelto il numero di maglia da vestire a Genova. Prenderà la numero 12, esattamente la stessa indossata all'Inter.