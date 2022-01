La complessa situazione a livello di allenatore ha messo il mercato della Sampdoria momentaneamente in stand by, anche perché la scelta del nuovo mister avrà logicamente dei riflessi pure nelle ultime due settimane della campagna trasferimenti. I giocatori chiesti da D’Aversa, ovviamente, saranno diversi da quelli di Giampaolo anche se un punto di incontro pare essere stato trovato su Stefano Sensi.



Il centrocampista dell’Inter piace anche a Giampaolo, ma per ora starebbe tentennando sia all’idea di lasciare il club nerazzurro, seppur in prestito, sia all'idea di scegliere la Sampdoria tra le pretendenti. I blucerchiati secondo Il Secolo XIX attendono di capire se Sensi accetterà il corteggiamento genovese, per fornire al nuovo tecnico - chiunque esso sia - un rinforzo in mezzo al campo.