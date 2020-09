Gli uomini mercato della Sampdoria si stanno muovendo anche per quanto riguarda la situazione del secondo portiere da affidare a mister Ranieri. Nelle ultime ore infatti sarebbe tornato di attualità l'interesse blucerchiato per il numero uno del Chievo Verona, Adrian Semper.



Croato, classe 1998, l'estremo difensore gialloblù piace da tempo alla Sampdoria, ma la trattativa si era chiusa a causa delle elevate richieste della dirigenza veneta, che voleva 5 milioni per il giocatore. Ora però il Chievo avrebbe abbassato le pretese, scendendo a 3 milioni. Se l'importo dovesse diminuire ancora, scrive Il Secolo XIX, e gli uomini mercato di Verona dovessero accettare la soluzione del prestito con diritto di riscatto, potrebbe arrivare la fumata bianca.