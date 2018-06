La Sampdoria accelera per Romulo. Per il jolly del Verona c’è però da battere la concorrenza. Spal, Cagliari e il neopromosso Parma. Il 31enne brasiliano naturalizzato italiano lascerà sicuramente l’Hellas, il suo contratto con gli scaligeri scade nel 2019. La dirigenza blucerchiata però vuole bruciare le tappe ed è pronta a presentare un’offerta per l’acquisto: si parte da una base di 3.5 milioni. Il Verona chiede circa 5 milioni e vorrebbe far partire l’asta.