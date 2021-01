Ci sono alcuni problemi di formazione per la Sampdoria che emergono da Bogliasco, in vista della sfida con lo Spezia di domani sera. Due giocatori infatti sono in dubbio per la trasferta del Picco. Si tratta di Adrien Silva e Lorenzo Tonelli, che vanno ad aggiungersi ai lungodegenti Gabbiadini e Ferrari.



Il centrocampista portoghese ha accusato da qualche giorno un fastidio alla caviglia destra. Ieri si è allenato ancora a parte, l'allenamento di oggi sarà decisivo per capire se portarlo a Spezia. Eventualmente però partirà dalla panchina. In fortissimo dubbio come detto anche Lorenzo Tonelli, che ieri durante la partitella undici contro undici a campo ridotto si è fermato per un problema all'adduttore destro. Il centrale è rientrato anzitempo negli spogliatoi, e secondo Il Secolo XIX filtra pessimismo su un suo impiego.