Il calciomercato vive anche di retroscena, idee non concretizzate, giocatori proposti e seguiti. Quello della Sampdoria si è chiuso con gli acquisti di Lagumina e Yoshida, ma per il club blucerchiato ci sarebbe stata anche una suggestione, poi momentaneamente accantonata. Il nome è quello di Robert Skov, ala destra e esterno offensivo della Danimarca.



Il calciatore classe 1996 era già stato seguito in estate dalla Samp, ma pure da parecchie altre società: lo avevano chiesto Porto, Tottenham, West Ham, Watford e Wolverhampton. Alla fine però a spuntarla fu l'Hoffenheim, che aveva trovato per primo l'accordo sia con il Copenaghen che con il calciatore.



Secondo Sampdorianews.net però a gennaio la Sampdoria avrebbe avuto un ritorno di fiamma per Skov. Il Doria avrebbe valutato la fattibilità dell'operazione, prima che un infortunio al polpaccio bloccasse la trattativa, complessivamente da 9 milioni di euro. La pista Skov però potrebbe tornare d'attualità in vista della sessione estiva di mercato