L'idea della dirigenza della Sampdoria sarebbe quella, compatibilmente con le poche risorse a disposizione, di dotare mister D'Aversa di due ali per il suo modulo. I nomi sul taccuino della società blucerchiata sono parecchi, a partire dal sogno Vincenzo Grifo. La speranza del club di Corte Lambruschini è quella di arrivare ugualmente all'esterno del Friburgo, nonostante le numerose difficoltà. Il nome di Grifo, però, non è l'unico sul taccuino.



Alla Samp piace anche il romeno Dennis Man del Parma, per cui l'agente ha aperto al trasferimento in prestito a Genova, ma nel mirino doriano secondo Il Secolo XIX ci sarebbe pure Jean Patrik Walemark. Svedese, classse 2001, gioca nel BK Hacken e sarebbe un investimento per il futuro.