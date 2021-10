(calcio d'inizio alle ore 20.45) è il secondo anticipo della nona giornata di campionato indopo Torino-Genoa (LEGGI QUI) . A sorpresa gli ospiti si presentano a questa sfida con un punto in più dei padroni di casa, penultimi a quota 6 con Genoa e Cagliari.: in panchina a guidare la squadra blucerchiata c'è Tarozzi.come partner di Gabbiadini. Indisponibili Damsgaard, Ekdal, Vieira e Torregrossa oltre a Ihattaren. Dall'altra parte l'ex genoanoe non può contare sui vari Agudelo, Amian, Bourabia, Colley, Erlic, Leo Sena, Reca e Sala. Arbitra Fabbri, con Sozza al Var.SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Askildsen, Verre; Caputo, Gabbiadini.SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Nikolaou, Hristov, Bastoni; Maggiore, Kovalenko; Antiste, Salcedo, Gyasi; Strelec.