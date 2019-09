Non solo centrocampo e attacco: anche la difesa della Sampdoria nelle ultime partite sembra sbandare paurosamente, e per questo motivo la società blucerchiata potrebbe intervenire sul mercato nelle ultimissime ore. Il nome che circola è quello di Slobodan Rajkovic, serbo classe 1989 recentemente svincolatosi dopo il fallimento del Palermo.



Secondo Sky Sport la dirigenza doriana starebbe pensando al trentenne, che l'anno scorso ha disputato 26 partite con la maglia rosanero in Serie B, ma che annovera solo 4 apparizioni in Serie A. Sul calciatore ci sarebbero anche alcuni club spagnoli.