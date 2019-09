Atteso oggi a Genova, dopo Seculin, Depaoli e Leris, anche un altro acquisto dal Chievo Verona. In arrivo alla Sampdoria c'è Emanuel Vignato, esterno offensivo classe 2000 seguito da tempo dal club blucerchiato. Il pressing della società genovese ha dato i suoi frutti, perchè il Doria dovrebbe aver trovato l'accordo sulla base di 5 milioni di euro più alcuni bonus per i gialloblù.



Alla Samp arriverà molto probabilmente anche il fratello di Emanuel, Samuele (classe 2004). Vignato firmerà un quinquennale, a breve è atteso l'accordo definitivo prima di depositare il contratto in Lega.