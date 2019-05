Grandi manovre sulla fascia destra della, che potrebbe cambiare radicalmente volto in vista della prossima stagione. I blucerchiati dovranno sciogliere il nodo che riguarda Bartosz, protagonista di una buona stagione a Genova anche su ultimamente mister Giampaolo preferiva schierare su quella corsia Jacopo Sala.Gli uomini mercato doriani stanno trattando con il Chievo il terzino destro Depaoli, mentre Osti avrebbe ricevuto alcuni sondaggi da parte di società di Bundesliga per Bereszynski. Secondo La Gazzetta dello Sport si sarebbero interessate al polacco il(dove attualmente gioca Kownacki) e pure l'La Samp potrebbe prendere in considerazione l'idea di una cessione, ma prima dovrà anche capire quale sarà il futuro di Jacopo, giocatore su cui Giampaolo puntava molto. Il suo destino, però, potrebbe cambiare in caso di addio del tecnico.