La Sampdoria è volata a Cagliari senza Bereszynski e Depaoli, come ampiamente prevedibile da tempo. Per questo motivo mister Ranieri dovrà fare di necessità virtù, varando nella formazione titolare una catena di destra quasi del tutto inedita. L'allenatore blucerchiato, a precisa domanda sul ruolo di terzino destro, ha fatto pretattica: 'Uno tra Thorsby e Ferrari', ha detto Ranieri, ma è probabile che possa giocare il norvegese classe 1996, con Ferrari titolare al centro della difesa.



Davanti a Thorsby invece la Samp potrebbe riproporre l'esperimento già visto contro l'Udinese, ossia quello di Gaston Ramirez esterno di centrocampo. La presenza in campo dal primo minuto dell'uruguaiano consentirà a Ranieri di passare a gara in corso al 4-3-1-2 in caso di necessità, un po' come fatto domenica scorsa al Ferraris.