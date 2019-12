A breve la Sampdoria potrebbe festeggiare un doppio colpo in chiave mercato. Non si tratta di acquisti 'nuovi', bensì di conferme importanti, perchè i calciatori in questione sono due pilastri della formazione blucerchiata, ossia Karol Linetty e Fabio Quagliarella.



Il centrocampista polacco recentemente aveva fatto sapere di essere in trattativa per il prolungamento contrattuale: "​Ne stanno parlando il mio agente e la società. Mi sembra bene, le sensazioni sono positive", era stato il commento del numero 7 blucerchiato. Adesso il procuratore e la società dovrebbero ormai aver trovato l'intesa per un rinnovo dell'accordo in scadenza a giugno 2021, probabilmente su base almeno triennale, forse anche quadriennale, e con conseguente adeguamento dello stipendio, che passerà dagli attuali 500mila euro ad una cifra decisamente più alta (tra gli 800 e i 900mila euro netti a stagione).



Vicina anche la fumata bianca per Fabio Quagliarella, il cui contratto terminerà a giugno 2020. Il numero 27 proseguirà a Genova sino a giugno 2021, firmerà per un milione di euro più cospicui bonus (potrebbe arrivare addirittura all'ingaggio attuale da un milione e 300mila euro) e non sarebbe escluso un ruolo dirigenziale una volta conclusa la sua esperienza da calciatore a Genova.