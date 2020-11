La Sampdoria continua ad allenarsi nel periodo della sosta del campionato. Ancora privo dei nazionali – Bartosz Bereszynski, Omar Colley, Mikkel Damsgaard, Albin Ekdal, Jakub Jankto, Nik Prelec, Morten Thorsby e Maya Yoshida – Claudio Ranieri ha potuto constatare un netto miglioramento per Manolo Gabbiadini che nel corso della mattinata ha partecipato a gran parte della seduta sul campo 1 del “Mugnaini”.



Il programma previsto, dopo i lavori individuali di prevenzione in palestra, si è sviluppato su attivazione ed esercitazioni per gli sviluppi tattici. Per Lorenzo Tonelli giornata di specifico individuale in palestra. Soltanto terapie e fisioterapia invece per Keita Balde. Domani, sabato, ultimo appuntamento settimanale al mattino.