Inizia a ripopolarsi Bogliasco, dopo la sosta per le Nazionali. Ieri, nel centro sportivo della Sampdoria, si sono rivisti Filip Djuricic e Tomas Rincon, reduci rispettivamente dalle convocazioni con Serbia e Venezuela. Il fantasista e il centrocampista hanno lavorato nel pomeriggio al Mugnaini, mentre in serata è rientrato dal Marocco anche Abdelhamid Sabiri, di ritorno dalla prima chiamata con la sua nazionale.



A Bogliasco, per parte dell'allenamento si è visto anche Harry Winks. Le sue condizioni migliorano, l'inglese ha alternato una parte di lavoro in gruppo con alcuni spezzoni personalizzati e individuali, specifici e volti al miglioramento delle sue condizioni dopo il problema alla caviglia sinistra. L'obiettivo del Doria è di portare il calciatore di proprietà del Tottenham almeno in panchina per la delicata sfida salvezza con il Monza.