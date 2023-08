#Under19 | Ufficiale Alessandro Ventre si traferisce in prestito alla @sampdoria fino a Giugno 2024



In bocca al lupo, Alessandro!

Continua la campagna di rafforzamento della, iperattiva sul fronte dei giovani giocatori. Il club blucerchiato infatti ha appena messo sotto contratto un nuovo talento del calcio giovanile, presumibilmente per rafforzare la Primavera di mister Sassarini. A Genova è arrivato, in prestito dalla, il terzino destro classe 2006 AlessandroPiemontese, nato a Casale Monferrato, Ventre si è trasferito in prestito alla Sampdoria sino aAd annunciarlo è stata la stessa società bianconera con un post su Twitter.