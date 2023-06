La Sampdoria sta ancora completando l'iter per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie B dopo la cessione al gruppo di Radrizzani completata soltanto qualche giorno fa, ma nel frattempo si muove sul mercato e ha riportato a Genova il portiere Wladimiro Falcone.



L’U.C. Sampdoria comunica di aver esercitato il diritto di contro-opzione in essere con l’U.S. Lecce relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Wladimiro Falcone. Il portiere tornerà dunque in blucerchiato a partire dal prossimo 1° luglio.