Arrivano brutte notizie per l'infermeria della Sampdoria. La sconfitta rimediata ieri dal Bologna ha lasciato alcuni strascichi anche a livello fisico, ad esempio per quanto riguarda Lorenzo Tonelli. Il difensore, infortunatosi in uno scontro di gioco durante l'azione che ha generato il gol del vantaggio ospite, era stato costretto ad abbandonare il campo.



Oggi Tonelli è stato sottoposto agli esami, che hanno dato un responso piuttosto negativo. "​Lorenzo Tonelli, infortunatosi nel contrasto con Gary Medel che ha generato l’azione del rigore poi concesso al Bologna, è stato sottoposto questo pomeriggio ad accertamenti strumentali dallo staff sanitario di U.C. Sampdoria" ha scritto il club genovese. "Gli esami hanno evidenziato un trauma contusivo al legamento collaterale del ginocchio destro. È già stato pianificato e avviato il programma di recupero fisioterapico".