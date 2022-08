Spunta un nome a sorpresa per l'attacco della Sampdoria, alla ricerca di rinforzi per il reparto avanzato. Il nome nuovo è quello di un ex Barcellona, ossia Yusuf Demir, esterno offensivo di proprietà del Rapid Vienna.



Si tratta di un calciatore classe 2003, prestato sino a gennaio dagli austriaci al club blaugrana, con cui ha totalizzato soltanto 6 presenze complessive in Liga, prima del rientro in Austria durante la sessione invernale. Secondo Sky Sport il giocatore austriaco di origini turche sarebbe entrato nel mirino blucerchiato.