In esclusiva per #LaInterna, iniziativa della Federazione calcistica colombiana, il difensore ex Inter Jeison Murillo, di proprietà della Sampdoria ma in prestito al Celta Vigo, ha anticipato quello che prima o poi potrebbe essere il proprio ritorno nel club che lo ha lanciato: il Deportivo Cali. "Sono in debito con loro perché mi hanno dato molto. [...] È stato un onore e mi ha dato grande soddisfazione indossare la maglia del Depor. Ovviamente chiunque pensa sempre al proprio ritiro come un ritiro meraviglioso. [...] La mia famiglia è caleña ed è ovvio che tutti sognino di vedere Jeison Murillo con quella maglia. Non so se per chiudere la carriera o meno, ma di sicuro mi piacerebbe tantissimo".



Il difensore colombiano, che nella stessa intervista ha confessato di aver realizzato un sogno chiamato Barcellona (quattro le presenze nella stagione 2018/19, ndr), è attualmente in prestito fino al termine della stagione con i galiziani, con diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro. Il suo contratto con la Sampdoria scade nel 2023.