Dopo un'esperienza in chiaroscuro con la Sampdoria alla corte di Marco Giampaolo, e dopo il trasferimento al Perugia, Valerio Verre è esploso e si è affermato in Serie B. Ora l'ex Pescara è tornato a Genova, si sta allenando a Ponte di Legno, ma quella del centrocampista sembrava una carriera sempre con le valige. Via, verso una nuova destinazione, questa volta però in Serie A, direzione il neopromosso Hellas Verona.



Il direttore sportivo gialloblù Tony D'Amico apprezza moltissimo il calciatore classe 1994, e sta provando ormai da giorni a chiudere l'operazione. Si tratta però di un'impresa non facile, un po' perchè il Verona deve prima sfoltire la rosa, un po' perchè manca ancora l'accordo con la Sampdoria sulla formula. Una prima base era stata gettata utilizzando il prestito con diritto di riscatto, ma nelle ultime ore la volontà blucerchiata sembra cambiata. Merito di Verre, che si sta mettendo in luce in ritiro, e merito soprattutto di mister Di Francesco, che potrebbe anche momentaneamente bloccare la cessione per valutare ulteriormente Verre.



Di sicuro, la Samp ci penserà due volte prima di perdere il controllo sul giocatore. L'Hellas dal canto suo proverà sino all'ultimo a portarlo a Verona, ma il suo addio ai colori blucerchiati potrebbe anche essere rimandato. Resta da capire se solo per qualche giorno, oppure definitivamente.