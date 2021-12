Nel nuovo Consiglio di Amministrazione della Sampdoria non ci sarà il commercialista Gianluca Vidal, uomo di Ferrero e braccio destro del Viperetta. Il patron blucerchiato pare avesse indicato il suo desiderio di vedere Vidal nel CdA, ma il professionista veneto ha preferito intraprendere un’altra strada: “Nonostante l’indicazione ho preferito restarne fuori per fare il lavoro di trustee. La scelta di Marco Lanna è un tema di pacificazione nei confronti della tifoseria e della città. Lanna è una persona stimata, c’è il riconoscimento del ruolo” ha detto a Tuttosport .



Vidal ha poi approfondito la questione dell’eventuale cessione del club: “Non c’entra nulla. Ho avuto proprio ieri una conferenza con uno dei soggetti, dall’estero. Al momento i soggetti interessati sono sempre questi cinque. Uno aveva rallentato, uno ha ripreso. Su due siamo ancora in attesa. Uno è fermo per le vicende dell’ex presidente. Ora però siamo convinti che qualcosa cambierà con il nuovo board”.