Il nome dei Veron, nel mondo del calcio italiano, rievoca ricordi indimenticabili in almeno quattro squadre. Il capostipite è stato Juan Ramon, calciatore con una lunga carriera a cavallo tra anni '60, '70 e '80 tra Sudamerica e Europa, ma gli onori delle cronache se li è presi l'indimenticabile Juan Sebastian, talentuosissimo centrocampista figlio di Juan Ramon portato in Serie A dalla Sampdoria e transitato poi per Parma, Lazio e Inter. La dinastia dei Veron però potrebbe continuare grazie all'erede di Sebastian, ossia Deian.



Deian Veron è un centrocampista centrale, come papà, e milita nell'Estudiantes di cui l'ex calciatore è vicepresidente. Attualmente Deian gioca nella squadra B, ma prossimamente potrebbe tentare il salto in Europa, e tra le squadre interessate secondo le indiscrezioni provenienti dall'Argentina parrebbe esserci proprio la Sampdoria, che a distanza di 27 anni potrebbe riportare in Serie A di nuovo un Veron. Ripercorrà le orme de 'La Brujita'? I tifosi della Samp ci sperano, e forse anche quelli di Parma, Lazio e Inter...