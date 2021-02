Ve lo confesso,All’ennesima panchina di Mikkel, seguita da dribbling decisivo e assist per il pareggio, sono esploso: “Possibile che lo lasci sempre fuori? Ma non vede che, rispetto agli altri, ha un altro passo?”. L’ho anche inserito nello scorso Sampmania , mettendo giù qualcosa di questo genere: “Le estemporanee sortite offensive sono state affidate alle giocate dello sfavillante Damsgaard, inspiegabilmente spedito in panchina nelle ultime tre uscite dei doriani”. Ho pure rincarato la dose subito dopo. “Sono convinto di un aspetto: la Samp attuale. E poi, non mi dispiacerebbe vederlo alcune volte in più, anche perché temo manchino solo 17 partite alla fine della sua avventura a Genova”. Ve lo giuro, non l'ho scritto perché l’ho comprato a bassissimo costo in duesu tre. Non solo, perlomeno.Dell’ultima frase non mi sono pentito,. Anzi, sarei sorpreso del contrario. Sto riflettendo invece sulla premessa.Il sottoscritto non è uno dei fan sfegatati del tecnico blucerchiato, credo si sia capito, lo ritengo un allenatore concreto e solido, in grado di portare quasi sempre la barca a riva tra sbadigli e sonno, senza sussulti e divertimento, ma la gestione di Damsgaard merita un approfondimento un po’ meno superficiale. Così, per farmi un’idea, sono andato a prendere i numeri. Delle 20 presenze totalizzate in Serie A, l’ex Nordsjaelland ha giocato dall’inizio alla fine in sole 3 circostanze: Bologna, Verona e Inter. In 10 occasioni è entrato, e 7 volte ha cominciato da titolare salvo poi essere sostituito. Con Damsgaard dal primo minuto, il Doria ha fatto. Vista così, la statistica sembra dare ragione a chi sostiene una sua iscrizione in pianta stabile sui fogli delle formazioni iniziali.Però salta all’occhio pure un altro aspetto, ossia la caratura delle avversarie. Ranieri ha quasi sempre ‘preservato’ il ventenne, lanciandolo solo a incontro in corso contro le cosiddette grandi. Damsgaard è stato impiegato nel secondo tempo contro(segnando tra l’altro il gol del 3-0),Tutte formazioni potenzialmente in grado di metterlo in difficoltà. Certo, è rimasto seduto pure al cospetto di Benevento (due volte) Cagliari, Torino e Parma, e queste me le spiego meno. L’unica squadra di blasone affrontata dal primo minuto, tolta l’Atalanta che fa storia a sé, è, e ha fatto un partitone. Non da esterno, però, bensì come trequartista. Altro ruolo, altri compiti, altra pressione.Rapportando l’impiego alle giocate, intese come gol e assist, ci si accorge di un sostanziale equilibrio:. Divisione perfetta. A tutto ciò dobbiamo aggiungere la preoccupante ridda di voci sul futuro di Damsgaard, seguito da parecchie società estere e italiane. Normale, scontato quanto volete, e il ragazzo sembra particolarmente posato e inquadrato, ma l’eccessiva pubblicità potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio. Potrei persino rivedere in parte la mia posizione in merito alla sua titolarità, a patto però di corrispondere in ugual maniera un impiego abbondante nei confronti delle compagini più abbordabili, magari molto fisiche, ma in difficoltà di fronte alla tecnica e ai movimenti rapidi nello stretto del talentino blucerchiato.Poi certo, comprendo benissimo il pensiero del tifoso. Se io, sampdoriano, so di essere- tutti i calciatori interessanti alla Samp hanno la data di scadenza stampigliata bella grossa in fronte, vicino al cartellino del prezzo - almeno lasciatemelo gustare il più possibile. Purtroppo, temo non sarà Damsgaard a cambiare questa abitudine. Eppure a malincuore, in certi scontri l’esperienza di un giocatore quadrato e formato come Jankto o Candreva è persino più utile della classe di un giovane in rampa di lancio. Per la squadra, e pure per il ragazzo. Ah, ovviamente. Ho un fantacalcio da vincere, e lì in panchina io non lo metto mai.