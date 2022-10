La caccia al nuovo allenatore della Sampdoria si arricchisce di indiscrezioni e retroscena. Uno, ad esempio, riguarda il direttore sportivo blucerchiato Carlo Osti, 'pizzicato' a cena con un allenatore abbastanza a sorpresa, tra i nomi di Dejan Stankovic e Daniele De Rossi, attualmente in pole. Il ds doriano infatti, scrive Nicolò Schira, è stato avvisato in un noto ristorante milanese in compagnia di Walter Zenga.



L'ex portiere è già stato alla Sampdoria, nel 2015, salvo poi essere esonerato e sostituito da Vincenzo Montella. Nella giornata odierna, comunque, verranno sciolti gli ultimi dubbi e la Sampdoria comunicherà il suo nuovo allenatore, dopo l'esonero di mister Giampaolo.