San Marino ai Mondiali? Ecco come può centrare la qualificazione

. La vittoria per 3-1 contro il Liechtenestein ha permesso alla Serenissima di battere diversi primati: prima vittoria di sempre in trasferta per San Marino, primo successo con più di un gol di scarto, prima volta in cui ha messo segno tre reti in un singolo incontro e prima volta in cui la Nazionale ha registrato due successi in un anno.Una promozione alla Lega C di Nations League che permetterà a San Marino di giocare contro avversari di livello e caratura superiore, mache si disputeranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

Le 12 seconde classificate nei gironi di qualificazione

Le 4 migliori vincitrici dei gironi di Nations League (dalla Lega A alla Lega D) tra le Nazionali che non si sono classificate nei primi due posti nei gironi di qualificazione per la Coppa del Mondo

Il regolamento per le qualificazioni alla Coppa del Mondo in ambito UEFA, infatti, prevede che l’accesso ai Mondiali sia garantito alle 12 vincitrici dei gironi di qualificazione e alle 4 Nazionali che vinceranno i playoff. Agli spareggi parteciperanno in totale, quindi, 16 squadre, così suddivise:Dunque,. Grazie a un eventuale sorteggio benevolo, San Marino si ritroverebbe a due partite dalla storia.

Spagna (Lega A)

Portogallo (Lega A)

Germania (Lega A)

Francia (Lega A)

Inghilterra (Lega B)

Norvegia (Lega B)

Galles (Lega B)

Repubblica Ceca (Lega B)

Macedonia (Lega C)

Romania (Lega C)

Svezia (Lega C)

Irlanda del Nord (Lega C)

Moldavia (Lega D)

San Marino (Lega D)

Di seguito, le squadre che avrebbero diritto a prendere parte ai playoff - qualora non ci riuscissero passando dai gironi di qualificazione - grazie alla vittoria del proprio raggruppamento di Nations League: