Scamacca, Frattesi, Traoré, ma non solo. Tra i gioielli in vetrina del Sassuolo c'è posto anche per Domenico Berardi, la gemma che da più tempo splende dalle parti del Mapei. Anche l'estate 2022 lo vede come protagonista sul mercato, con diversi club che hanno pensato a lui: dalla Fiorentina alla Roma, dal Milan alla Juventus. Valutazioni in corso, per trattative che ancora non sono partite. Ma l'idea di fare il grande salto, nella testa di Domenico, rimane...