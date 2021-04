Una sua doppietta ribalta la gara con la Fiorentina. Così Mimmo Berardi ha parlato Sky Sport dopo la vittoria del Sassuolo al Mapei Stadium: "E' stato un periodo un po' difficile. Mi sono fatto male in nazionale, ci tenevo a far bene anche lì, mi è dispiaciuto non aver fatto le altre due gare. Oggi sono rientrato non ero al 100% ma sono riuscito a dare il massimo per la squadra. Mi sento come a casa, sono contento anche per quello. Cerco di sudare sempre questa maglia, dando il 100%. Salto di qualità? Io sono me stesso sempre. Cerco sempre di dare il massimo e lo faccio vedere sempre in campo. Se ho fatto 101 gol un motivo ci sarà. Salto di qualità? Magari un domani lo farò. Sono cresciuto molto, sia mentalmente che a livello di prestazioni e sono contento così. De Zerbi? Ci ha dato tanto, lavoriamo insieme da 3 anni. E' una grande persona, se andrà via ci mancherà tantissimo. Un Sassuolo senza Berardi? Chi lo sa, non lo so".