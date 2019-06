Il Sassuolo scatta per Traorè. Il centrocampista, ormai ex Empoli, è prossimo alla firma con la Juve. I neroverdi hanno superato la concorrenza del Cagliari e lavorano coi bianconeri per definire la formula (riscatto e controriscatto). Il club di Squinzi è in pole per la punta Caputo (Empoli), con Fiorentina e Genoa ora più defilate. Nelle manovre con la Spal per arrivare a Fares si è parlato di Di Francesco e Babacar, che però potrebbe finire in Premier. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, col Genoa si farà lo scambio Cassata-Russo.