L'attaccante del Sassuolo Francesco Caputo ha concesso una lunga intervista a Sky Sport: "Siamo un po' più rilassati dopo il bel successo sul Bologna, ma conoscendo il mister non ci farà riposare. Rovinata la festa a Orsolini? È un giovane che ha potenzialità assurde, come gli altri giovani che sono convocati in Nazionale come Zaniolo. Con Nicolò ho giocato all'Entella e gli ho dato consigli: sono contento per lui, lo conosco benissimo, è un bravissimo ragazzo e un professionista serio. Non mi stupisce quello che sta facendo. Prossime sfide con Lazio, Juve e Cagliari? Abbiamo un tour de force, ma possiamo mettere in difficoltà chiunque. Traore? Gioco con lui da tre anni e posso dire di averlo un po' cresciuto. Il primo anno in B non giocava mai, poi l'anno scorso è esploso ma non ha espresso ancora tutte le sue qualità: è giovane e va gestito, secondo me farà parlare di sé ancora per tanti anni. Io esploso tardi? Sono contento di quello che sto facendo, mi sento un ragazzino e sto molto bene. Prossima soddisfazione? Penso di aver sempre dimostrato di non accontentarmi mai. Darò sempre il massimo fino a quando giocherò. Anche a 32 anni si può migliorare e voglio farlo. Cerco di trascinare i miei compagni".