Intervistato da Il Corriere dello Sport, l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato del futuro del centrocampista Manuel Locatelli, seguito da Inter e Juve: "Per il momento non ce l'hanno chiesto, però è prematuro. Non mi faccio ingannare dal mese di luglio, adesso c'è solo da giocare. Locatelli è ambito: qualche società importante si è fatta avanti".