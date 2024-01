Sassuolo, Carnevali: 'Siamo in difficoltà in difesa. Mercato? Il nostro telefono squilla sempre'

L’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato a DAZN prima della partita contro la Juventus, in programma alle 20.4 all’Allianz Stadium di Torino. Le sue dichiarazioni: "Il nostro telefono squilla anche durante l'anno. Siamo in un momento caldo e dovremo valutare nei prossimi giorni. In difesa siamo un po' in difficoltà, dobbiamo fare di necessità virtù, abbiamo giovani interessanti e sono convinto che Dionisi farà bene".