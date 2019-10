Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona di domani sera: "Non mi aspettavo questa classifica, l'importanza della gara non sposta la visione dell'allenatore. Per l'allenatore sono importanti tutte le gare, dalla prima in Coppa Italia con lo Spezia, a quella con l'Inter che è stata fatta. La classifica chiaramente dà fastidio a tutti"".



SULLA FASE DIFENSIVA - "Fai fatica a intervenire. Io e il mio staff sulle cose sulle quali si può migliorare, si lavora, poi lo si fa vedere alla squadra, poi fai fatica. La fase difensiva è subordinata alla scelta dell'avversario, quando la palla ce l'hanno gli altri sono loro a decidere. Tu devi partire dal sacrificio e dalla voglia di non prendere gol".



SU LOCATELLI - " Il percorso di crescita lo ha lui, quando lo meriterà tornerà a giocare. Può anche essere domani, come no. Sta a lui mettermi in difficoltà per giocare. Abbiamo tanti calciatori fuori, ne giocano altri ma questa squadra è forte".