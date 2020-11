Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, parla a Sky Sport dopo la sconfitta dei neroverdi contro l'Inter: "Sorpassare una delle prime sette significherebbe che una di loro buca la stagione e che noi facciamo tutte le cose per bene. Una battuta d'arresto ci sta. Per diventare grandi bisogna anche cadere e passare giornate come questa. Andare sotto contro l'Inter per 2-0 dopo tredici minuti ti complica le cose, non scopriamo oggi la grandezza dell'Inter...".



IL CORAGGIO - "​Intraprendenza sì, coraggio non credo: a volte abbiamo pressato fin troppo alto, come nel terzo gol come quando abbiamo perso un contrasto. Djuricic e Raspadori non sono ancora al meglio, ma per noi sono determinanti".