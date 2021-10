Il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo contro il Venezia durante il quale ha firmato il suo primo gol in Serie A: "Bellissime sensazioni. Sono contento perché ho aiutato la squadra ad ottenere i tre punti. Spero sia il primo di una lunga serie".



IL GOL - "Assolutamente mi mancava anche per festeggiare con i tifosi. Non deve essere un mio obiettivo ma deve essere un qualcosa a cui aspiro".



LE RICHIESTE DI DIONISI - "Un lavoro inizialmente più da mediano poi più da mezzala ma cercando mantenere più equilibrio in campo. Mi ha sempre ripetuto che l'equilibrio è fondamentale, poi ogni tanto me lo scordo e lui interviene".



IL RISULTATO - "Sicuramente soddisfatti. Non dobbiamo dimenticarci che questa è una squadra giovane. Non può avere l'esperienza delle grandi squadre. A Sassuolo dobbiamo crescere anche con queste prestazioni".



PIÙ MARCHISIO CHE DE ROSSI? - "Per caratteristiche sì. Claudio era più offensivo di Daniele. Io ho conosciuto entrambi e li porto nel cuore con affetto".