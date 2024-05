(sabato 4 maggio con calcio d'inizio alle ore 20:45) è una gara valevole per la 35esima e quartultima giornata di campionato. I nerazzurri hanno già festeggiato lo scudetto della seconda stella, mentre i padroni di casa (gli unici a riuscire a battere la capolista all'andata) sono penultimi in classifica alla disperata ricerca di punti per la salvezza.Arbitra Marchetti, assistito da Galetto e Fontemurato con Perenzoni quarto uomo, Valeri e Serra al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Ferrari e Pedersen da una parte, Mkhitaryan dall'altra. Nel prossimo turno l'Inter è impegnata a Frosinone nell'anticipo di venerdì sera, il Sassuolo gioca domenica pomeriggio sul campo del Genoa.

Partita: Sassuolo-Inter.Data: sabato 4 maggio 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 20:45.Canale TV: Dazn e Sky Sport.Streaming: Dazn, Sky Go e Now.- Sassuolo-Inter viene trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La partita è disponibile anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) oltre che in streaming su Sky Go e su NOW.

- Telecronaca affidata a Stefano Borghi con commento tecnico di Massimo Ambrosini su Dazn, invece su Sky il telecronista è Dario Massara affiancato dalla seconda voce Giancarlo Marocchi.- Ballardini ritrova Laurienté dopo il turno di squalifica, ma perde Ruan Tressoldi, fermato dal giudice sportivo. Sempre assenti gli infortunati Berardi e Castillejo, al centro dell'attacco confermato l'ex nerazzurro Pinamonti.Dumfries rientra dalla squalifica, Simone Inzaghi non rischia Acerbi. A centrocampo spazio all'ex Frattesi, in attacco ballottaggio tra Sanchez e Arnautovic per affiancare Lautaro.

Consigli; Toljan, Erlic, Kumbulla, Ferrari, Doig; Henrique, Lipani, Thorstvedt; Pinamonti, Laurienté.BallardiniAudero; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Sanchez.Inzaghi