Sassuolo, le pagelle di CM: Viti di giustezza, Cragno super

Getty

Lazio – Sassuolo 1-1Cragno 7: parata sensazionale su Kamada al 30’. Un paio di uscite buone per dare sicurezza ai compagniErlic 6: bene fino all’ingresso di Felipe Anderson. Poi va in difficoltà come tutto il reparto sulle accelerazioni del brasiliano.Ferrari 5,5: fa fatica a contenere le scorribande dei trequartisti della Lazio su tutto il fronte offensivoViti 7: Castellanos gioca lontano dalla porta e lui ha vita facile. Impatta bene di testa per il gol del pari.Missori 6: Fa bene i suoi compiti sulla fascia. Tiene botta sulle discese di Pellegrini. (dal 42’s.t. Perdersen sv)

Lipani 5,5: troppo timido quando deve gestire il pallone. Il ragazzo deve ancora crescere (dal 37’s.t Racic sv)Obiang 6,5: esce sempre a testa alta dai duelli fisici contro Vecino prima e Guendouzi dopo. Un muro davanti alla difesa.Thorstvedt 6: pennellata perfetta per la testa di Viti. Partita di sostanza in mezzo al campo.Doig 5,5: tanta corsa, ma poca sostanza sulla sua fascia. Si salva solo perché dal suo lato la Lazio non sfonda. (dal 29’s.t. Toljan 6: si limita al compitino sulla fascia senza rischiare nulla)Mulattieri 5,5: prova a farsi vedere venendo incontro ai compagni tra le linee, ma di occasioni per far male ne ha veramente poche. (dal 37’s.t. Pinamonti sv)

Volpato 5: crea poco. Troppo statico sulla marcatura dei centrali biancocelesti (dal 29’s.t. Lauriente 6: con qualche sprint dei suoi prova a mettere in apprensione la difesa avversaria. Ogni tanto ci riesce.)All. Ballardini 6: la sua squadra non concede nulla alla lazio e si gioca la partita fino alla fine. Un punto meritato