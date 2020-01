Prosegue al Mapei Football Center la preparazione del Sassuolo Calcio in vista dell'anticipo di sabato contro il Torino. Questo pomeriggio la squadra ha svolto attivazione, partitella a ranghi contrapposti, sviluppo manovra ed esercitazioni specifiche per reparto. Lavoro differenziato per Vlad Chiriches, Gregoire Defrel, Alfred Duncan e Marlon.