Sirene inglesi per Alfred Duncan. Secondo la Gazzetta dello Sport, il centrocampista ghanese del Sassuolo (classe 1993 scuola Inter) è nel mirino del West Ham. Che a sua volta ha ricevuto un paio di rischieste dallo stesso club neroverde e dal Bologna per lo spagnolo Pedro Obiang, ex Sampdoria. In uscita dal Sassuolo, Federico Ricci atteso per la firma con lo Spezia mentre l'Empoli chiude per Bandinelli e chiede Frattesi.