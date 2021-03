. Imperdibile mi sono detto. Ma avevo anche da finire Chernobyl, proprio l’ultima puntata della serie. Così alla fine si è fatto tardi. C’è voluto un po’ per svegliarsi il giorno dopo (il cambio d’ora non ha aiutato..) ma pazienza. Non volevo perdermela l’ospitata del tecnico neroverde., lì dentro più o meno sono tutti suoi sostenitori e ammiratori, tuttaviapoteva farlo scivolare in qualsiasi momento e su qualsiasi argomento. Tra amici, si sa, ci si lascia andare volentieri.Per questo, dico,, che rompe gli steccati e la rigidità del sistema calcio, sistema che si è fatto via via sempre più lontano, sempre più distaccato nella prigione della sua gestione mediatica.Il desiderio di stabilire contatti autentici con le persone, nonostante il ‘tritacarne’ (il mondo del calcio).. Mentre tutti si aspettavano chissà quale inasprimento dei toni sul tema della ‘costruzione dal basso’, De Zerbi ha tirato fuori dal nulla il caso Prandelli (“Mi hanno fatto riflettere molto le sue parole”). E proprio con l’irrompere improvviso di questo argomento ormai ‘freddo’ e praticamente già dimenticato dai più, De Zerbi ha testimoniato invece il bisogno di volerne parlare ancora e a tutti i costi, rendendolo più attuale di qualsiasi altro dibattito. Qualcosa di più della semplice e spontanea solidarietà tra colleghi. Qualcosa di più.