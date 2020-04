Subito sotto ae addirittura prima diSuccede riprendendo in mano, martedì 14 aprile. La voce in questione è davvero strana se accostata al talentino in prestito dall’Empoli. Non è quella dei gol segnati, né quella degli assist o delle occasioni create o dei dribbling riusciti. Riguarda. Ebbene, stando ai numeri riportati dalla roseaAppunto dietro a Sancho secondo, con 45, e -fa un certo effetto- davanti ai 31 di Vinicius (quinto). Kulusevski (già juventino) è al quarto posto (35). Guida questa singolare classifica il centravanti della Fiorentina Vlahovich, che ne ha effettuati finora 49.Mi ha inorgoglito perché, va da sé,e ora ha tra le mani uno dei giovani più interessanti nel panorama europeo., col quale Traoré fondamentalmente si è alternato in questa stagione. Sono due trequartisti diversi.. A Djuricic servirebbe qualche tiro in più, magari anche forzato. A Traoré certe scelte sulla trequarti, che il serbo invece non sbaglia mai (o quasi). Per questo è sempre interessante scoprire di partita in partita su chi dei due ricade la fiducia del Mister., pare di capire scorrendo i risultati delle giornate trascorse. Resta tuttavia la sensazione di una predilezione apparentemente sottile per il serbo, ma che in fondo in fondo è ben radicata nella mente di De Zerbi. Il 10 è Filip. Se sta bene gioca lui.. Traoré non ha deluso, sia chiaro: in 20 presenze ha segnato 3 gol e firmato 1 assist, già meglio dell’anno scorso a Empoli (32 presenze, 2 gol, 2 assist). Anzi, se aggiungiamo la rete in Coppa contro lo Spezia, pareggia pure i conti con Djuricic, che è a 4 in campionato. Eppure… vedo un che di inespresso ancora, o per lo meno così mi sembra. Quasi avesse e non avesse fatto il salto rispetto all’anno di Empoli. A inizio stagione pensavo potesse esplodere nel giro di qualche mese. Invece è soltanto migliorato, esploso no. Forse se di tutti quei tiri tentati gliene fossero andati dentro almeno altri due, avrebbe preso più coraggio, più slancio. Penso ad esempio a quel gol mangiato a Lecce, a inizio partita, su splendido assist di Berardi. Insomma, qualcosa non torna.Per curiositàIn queste due fonti vengono esclusi i respinti, sicché i numeri sono un po’ diversi: secondo la Lega e il Sassuolo, Traoré vanta 28 tiri totali, di cui 19 (/18) in porta e 9 fuori. Risulta dunque, dietro al numero uno(50; 34; 16), al numero due(38; 25; 13) e a(33; 21; 12). Fanno impressione a tal proposito (ma non ci stupiscono più) i 10 tiri totali di Djuricic. Una miseria. Detto ciò, dei suoi 5 in porta, 4 si sono trasformati in gol.