.@nabilbentaleb42 wird aufgrund einer disziplinarischen Verfehlung ab sofort und bis auf Weiteres zur U23 versetzt. #S04 https://t.co/oCs0cLshJw — FC Schalke 04 (@s04) 17 marzo 2019

Pugno duro dellocon: come provvedimento disciplinare per una cattiva condotta, il centrocampista viene escluso dalla prima squadra e mandato con la formazione Under 23 a tempo indeterminato.