Scommesse, Corona rischia il processo per diffamazione su Zalewski, Casale ed El Shaarawy. Citata anche Striscia

Il caos scommesse che si è scatenato a inizio anno sulla Serie A e sulla nostra Nazionale, dopo le ammissioni di colpa di Tonali e Fagioli che hanno portato alle rispettive squalifiche, si è lentamente affievolito nonostante i tentativi di Fabrizio Corona di tenere vivo l'hype da lui stesso generato con gli scoop iniziali. L'ex Re dei Paparazzi aveva pubblicato attraverso i suoi canali social e il suo sito web (creato e lanciato ad hoc in quei giorni) diversi articoli in cui, oltre ai due giocatori squalificati, tirava in ballo tanti altri protagonisti della nostra Serie A e non solo alcuni di loro, tuttavia, non sono mai stati trovati colpevoli e, per questo, da parte loro cita il Fatto Quotdiano, è partita la controffensiva legale.



E in queste ore si è conclusa l'indagine della Procura di Milano a carico di Fabrizio Corona, accusato di diffamazione aggravata a seguito delle denunce presentate da Stephan El Shaarawy, Nicola Zalewski e Nicolò Casale. Ora Corona è a forte rischio processo e insieme a lui nel registro degli indagati ci sono anche Antonio Ricci e Valerio Staffelli, rispettivamente direttore ed inviato del tg satirico di Mediaset Striscia la Notizia.



I tre calciatori di Roma e Lazio, infatti, erano stati tirati in ballo da Corona e i loro nomi erano stati poi ripresi dal programma di Mediaset. E in particolare proprio i nomi di El Shaarawy e Casale furuono detti ufficialmente a mezzo stampa proprio ai microfoni di Striscia la Notizia. Per tutti gli indagati ora potrebbe arrivare la citazione diretta a giudizio ed il conseguente processo.