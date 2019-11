Juventus-Inter, per lo scudetto del 2006, non è ancora finita. Il Collegio di garanzia dello sport, scrive Tuttosport, ha dichiarato inammissibile il ricorso del club bianconero contro la Figc, i nerazzurri e il Coni per l'impugnazione e la riforma della decisione del 30 agosto della Corte federale di appello, riguardante la questione dell'assegnazione, da parte della Federcalcio, dello scudetto 2006 all'Inter.



La Juve chiedeva la non assegnazione del titolo di campione d'Italia e di rinviare la vicenda all'organo di giustizia federale competente. La Vecchia Signora è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali, che ammontano a 10mila euro.