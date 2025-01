Scudetto: il Napoli si conferma l’anti-Inter, in quota più staccata l’Atalanta

Getty Images

L'autoritaria vittoria di Firenze consolida lo status delcome principale rivale dell'nella corsa scudetto. Nelle quote antepost, il bis dei nerazzurri - reduci dalla delusione di Riad in Supercoppa - continua a essere in pole per i bookie, che lo propongono nell'ordine a 1,58 e 1,60; il tricolore della squadra di Antonio Conte - reduce da quattro vittorie di fila e che al giro di boa ha collezionato 44 punti (solamente Spalletti, con 50 punti nell’anno dello scudetto, e Sarri, con 48 nella stagione 2017/18, hanno fatto meglio) - è invece in lavagna a 3,70. Sul podio delle favorite resta l'(leggermente) ridimensionata dalle sconfitte contro Real Madrid in Champions e Inter in Supercoppa e dal pari con la Lazio in campionato.

Un successo in campionato della dea è valutato a 4,50. Decisamente più attardate nelle quote, come nella classifica, le altre protagoniste della Serie A. Lo scudetto di Lazio e Juventus, una vittoria nelle ultime sei, vale 51 volte la posta puntata.